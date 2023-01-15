Fenerbahçeli futbolcu Ezgjan Alioski: 'Şampiyonluğa inancımız tam'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 22:03

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 22:03

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Ezgjan Alioski "Kazandık, mutluyum. Geçen hafta derbide aldığımız skordan sonra önemli bir galibiyet elde ettik. Gücümüzü göstermekten geri durmayacağız. Takımın bana ihtiyacı olduğu anlarda en iyisini yapacağım" dedi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"



Şampiyonlukla ilgili konuşan Alioski "Bu sonuç bizler için çok çok önemliydi. Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda inancımız tam" ifadelerini kullandı.