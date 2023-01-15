Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan dikkat çeken hareket

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 20:12

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 20:12

Fenerbahçe'nin Ekvadorlı golcüsü Enner Valencia, 8. dakikada Gaziantep FK'ye attığı golün ardından sevinmedi.

Gaziantep FK savunmacısı Ertuğrul ve kaleci Günay'ın anlaşmazlığı sonrası bir anda topu önünde bulan Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.

Enner Valencia, golden sonra sakin kalarak sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada "Enner Valencia neden sevinmedi?" diyerek paylaşımda bulundu.

"HOCAYA KAPRİS"

Rıdvan Dilmen ise devre arasında yaptığı yorumda, "Enner Valencia, Katar'dan sağlam döndü nedense oynatılmadı. Golden sonraki hareketlerinin hocaya kapris olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ekvadorlu golcü, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 14. golünü atarken 4 de asist yaptı.

