Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'in neden asker selamı yaptığı belli oldu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmişti. King'in attığı gol sonrası asker selamı vermesinin nedeni ise ortaya çıktı.
Kasımpaşa ve Austria Wien maçlarında attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının gönlünde adeta taht kuran Joshua King’in Viyana’da attığı gol sonrası yaptığı asker selamlı sevincin sırrı ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, kulüp yetkililerine “Taraftarlara Fenerbahçe’nin askeri olduğunu söylemek istedim” diyen Norveçli forvetin bu selamı seçmesindeki bir diğer etken Londra’daki Türk arkadaşları... Kuzey Londra’da uzun yıllar Türklerle iç içe yaşayan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiği biliniyor.
FORM GRAFİĞİ YÜKSELİYOR
Sezon başı Watford’dan bedelsiz alınan ve kampın sonuna doğru Fenerbahçe’ye katılan King, fizik kondisyon olarak yüzde yüz hazır olmadan çıktığı Dinamo Kiev maçlarından sonra ağır şekilde eleştirilmişti.
Tüm eleştirilere kulak tıkayan teknik direktör Jorge Jesus, kalitesini bildiği King’e her maçta forma vermiş, Norveçli forveti ısrarla oynatarak gerçek formuna ulaşmasını sağlamıştı. Portekizli teknik direktörün oyun şablonunda kanat forvet olan King’in oynadıkça form grafiğini yükselttiği görüldü.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK
Joshua King, Pedro’nun da takıma katılmasıyla 4-4-2’de ikinci forvet, 3-4-3 sisteminde kanat forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapacak. Sarı-lacivertli formayla 5 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu iki gol attı.
Austria Wien karşılaşmasının 58. dakikasında arka adalesinde ağrı hissederek müsabakayı bırakan King’in bu ağrısının sebebinin kas yorgunluğu olduğu, yüksek ihtimalle pazartesi günkü Adana Demirspor maçında görev alabileceği belirtildi. Kesin sonuç çekilecek MR sonrası belli olacak.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti