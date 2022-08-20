Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'in neden asker selamı yaptığı belli oldu!

Kasımpaşa ve Austria Wien maçlarında attığı gollerle Fenerbahçe taraftarının gönlünde adeta taht kuran Joshua King’in Viyana’da attığı gol sonrası yaptığı asker selamlı sevincin sırrı ortaya çıktı.



Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, kulüp yetkililerine “Taraftarlara Fenerbahçe’nin askeri olduğunu söylemek istedim” diyen Norveçli forvetin bu selamı seçmesindeki bir diğer etken Londra’daki Türk arkadaşları... Kuzey Londra’da uzun yıllar Türklerle iç içe yaşayan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiği biliniyor.