Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal'a veda!
Fenerbahçeli futbolcular, Sarı-Lacivertlilerin yollarını ayırdığı teknik direktör İsmail Kartal için veda mesajı yayımladı.
Fenerbahçeli futbolcular, teknik direktör İsmail Kartal için veda mesajı yayımladı.
Fred başta olmak üzere Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal'a teşekkür etti.
İşte Fenerbahçeli futbolcuların veda mesajları:
Fred: "Her şey için teşekkürler. Gelecek için bol şans dilerim."
Ferdi Kadıoğlu: "Her şey için teşekkürler hocam. Umarım sizin ve aileniz için gelecekte her şey çok güzel olur."
Osayi-Samuel: "Teşekkürler hocam."
Serdar Dursun: "Her şey için teşekkür ederim hocam. Yolun açık olsun."
Rodrigo Becao: "Teşekkürler hocam."
Mert Hakan Yandaş: "Her şey gönlünüzce olsun hocam. Her şey için teşekkürler."
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