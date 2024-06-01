Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal'a veda!

Fenerbahçeli futbolcular, Sarı-Lacivertlilerin yollarını ayırdığı teknik direktör İsmail Kartal için veda mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:17
Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal'a veda!
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Fenerbahçeli futbolcular, teknik direktör İsmail Kartal için veda mesajı yayımladı.

Fred başta olmak üzere Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal'a teşekkür etti.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların veda mesajları: 

 Fred: "Her şey için teşekkürler. Gelecek için bol şans dilerim."

Ferdi Kadıoğlu: "Her şey için teşekkürler hocam. Umarım sizin ve aileniz için gelecekte her şey çok güzel olur."

Osayi-Samuel: "Teşekkürler hocam."

Serdar Dursun: "Her şey için teşekkür ederim hocam. Yolun açık olsun."

Rodrigo Becao: "Teşekkürler hocam."

Mert Hakan Yandaş: "Her şey gönlünüzce olsun hocam. Her şey için teşekkürler."


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