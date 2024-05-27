İsmail Kartal'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Gurur'

Sezonu 99 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan bir paylaşım geldi. Kartal, sosyal medya hesabından tüm takımın bir arada olduğu fotoğrafı paylaşırken "Gurur" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:37
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Gurur'
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Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. İstanbulspor maçında tribünler tarafından adına tezahüratlar yapılan teknik direktör İsmail Kartal paylaşımda bulundu.

"GURUR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sosyal medya hesabından tüm takımın bir arada olduğu fotoğrafı paylaşırken "Gurur" notunu düştü.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

İsmail Kartal, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı paylaşımda, "Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Saha dışında olan olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık" demişti.

İsmail Kartal'ın paylaşımı şu şekilde: 


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