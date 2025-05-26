Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu flaş karar!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenildi. Sarı-lacivertlilerin gollerini En Nesyri ve İrfan Can Kahveci attı.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR KONUŞMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, genç kaleci Ertuğrul Çetin'in hatası nedeniyle maçı kaybettiklerini ifade etti.
Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular ise röportaj yapmayı reddetti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Fenerbahçeli futbolcuların röportaj vermek istemediğini açıklandı.