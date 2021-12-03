Fenerbahçeli futbolculardan PereIra’ya isyan
Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde uzun süre görev almayı bekleyen futbolcular sonunda teknik diretör Vitor Pereira’ya isyan bayrağını açtı.
Topun ağzında olan Portekizli hoca, biliyorsunuz oyuncu değişikliklerinde sürekli hatalar yapıyor, hazır olanlara ise uzun zamandır forma şansı vermiyordu. Bu durum geçen günlerde su yüzüne çıktı. Nazım Sangare, Pelkas, Szalai ve Burak Kapacak, Pereira’nın adaletli forma dağıtmadığını öne sürerek şikâyetlerini yönetime iletti. Portekizli teknik adam son oynanan Göztepe karşılamasında takımın en iyisi İrfan Can Kahveci’yi çıkarmış, Avrupa devlerinin peşinde koştuğu Szalai’yi ise 90. dakikada sahaya sürmüştü. Başkan Ali Koç’un birkaç teknik adamla temas halinde olduğunu öğrendim. Hoca değişimiyle ilgili öncelikli olarak Ç.Rizespor ve E.Frankfurt maçlarından çıkacak sonuçlar bekleniyor.
VALENCIA’DA DERBİ UMUDU
Enner Valencia formda olduğu dönemde Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanıp yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kaldı. Teknik ekibin ve yıldız futbolcunun hedefi, iki hafta sonra oyananacak Beşiktaş derbisi. Golcü oyuncu, bu karşılaşmadan önceki Gaziantep mücadelesinde süre alıp, derbiye kadar hazır hale gelmek istiyor. Sağlık ekibi de bu hedefe ulaşılması için Valencia’nın durumunu yakından takip ediyor.
BAŞAKŞEHİR SİNAN’I İSTİYOR
Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Başakşehir, F.Bahçe’de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş’ü istiyor. Başakşehir Kulübü, Sarı-Lacivertlilerle iletişime geçti ve transferin şartları hakkında bilgi aldı. Kadro dışı kalan Sinan Gümüş’ü, Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’e istemesinin ardından F.Bahçe’nin de bu transfere olumlu baktığı, zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
İRFAN’A 2 MAÇ CEZA
İrfan Can Kahveci, Göztepe karşılaşmasının devre arasında rakip takımdan Atakan’a saldırısı nedeniyle PFDK’den 2 maç ceza aldı.
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