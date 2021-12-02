Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yeni iddia!

02 Aralık 2021 Perşembe, 08:35

Ligde son 6 maçta bir galibiyet alan ve zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması beklenirken, sarı lacivertlilerin takımın başına kimin geleceği konusu netlik kazanmadı. Yeni gelişme ise Pereira'ya 1 hafta daha şans tanınacağı yolunda.

İddiaya göre; Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi sona eriyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak henüz 14 hafta sonunda lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-Lacivertliler Portekizli teknik adamın yerine Fatih Karagümrük'ü çalıştıran 32 yaşındaki Francesco Farioli'yi göreve getiriyor. Bir başka iddia ise Pereira'ya son bir şans daha tanınması konusunda görüş birliğine varıldığı şeklinde.

KARAGÜMRÜK ONAYI!

Francesco Farioli ile görüşmek için Fatih Karagümrük'ten izin alan Fenerbahçe, henüz ilk temasta İtalyan teknik adamla anlaşma sağladı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Farioli'ye teklif gelirse engel olmam" ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bırakmıştı.

22 Mart 2021'den bu yana Karagümrük'te görev yapan 32 yaşındaki İtalyan çalışıtırıcı oynattığı futbolun yanı sıra aldığı başarılı sonuçlarla büyük beğeni topluyor.

Farioli yönetimindeki Karagümrük bu sezon 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN YARDIMCILIĞINI YAPTI

İtalyan çalıştırıcı Karagmrük'ten önce bir başka Süper Lig ekibi Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapmıştı.



