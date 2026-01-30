Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'den 'sol bek' iddialarına yanıt!

Fenerbahçe, FCSB ile Bükreş'te 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını noktaladı.

Maçın hemen ardından Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

Oosterwolde'nin sözleri şu şekilde:

"Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız."

"'SOL BEK OYNAMAM' İDDİALARI..."

"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum."

"Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım."

"Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."