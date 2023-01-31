Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer iddialarına yanıt
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro'nun menajer, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Menajer Stefano Lombardi, Pedro'nun İtalyan kulüplerden transfer teklifi aldığını söyledi.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ama transfer gündeminde adı İtalya'da sıkça manşetlere çıkan Joao Pedro için flaş bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertli takımın sezon başında Cagliari'den 4,6 milyon Euro'ya transfer ettiği 30 yaşındaki Joao Pedro'nun menajeri Stefano Lombardi konuştu.
MENAJERİ İDDİALARI DOĞRULADI
Stefano Lombardi, Fiorentina, Spezia ve Hellas Verona'nın Brezilya asıllı İtalyan futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı.
Transfer görüşmelerinin durduğunu açıklayan Stefano Lombardi "Joao Pedro Türkiye'de kalıyor. Spezia, Fiorentina ve Verona ile ilk temaslar oldu ancak sonrasında Fenerbahçe'de kalma kararı verdik" diye konuştu.
Fenerbahçe'de 10 Süper Lig maçına çıkan Joao Pedro, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Joao Pedro ayrıca 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez fileleri havalandırdı.
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