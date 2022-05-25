Fenerbahçeli Kim Min-Jae yeni sezon öncesi askerlik görevini yapacak
Fenerbahçe'de sergilediği performansla yıldızı parlayan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Koreli stoper Kim Min-Jae vatani görevi askerliğini yapacak.
Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min-Jae sergilediği performansla göz doldurdu ve dünayca ünlü kulüplerin transfer listesine yerleşti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde de olan Kim Min-Jae yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek.
MADALYA KAZANDI, ASKERLİĞİ 3 HAFTAYA İNDİ
Ajansspor'un haberine göre; Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jae'nin askerliği 3 haftaya indirildi.
25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.ü
Koreli savunmacı bu sezon sarı-lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Video Haberler
- o anlar kamerada
- 'Yargı hukuka değil, iktidara göre işliyor'
- 'Ay sonuna kadar 85 liram kaldı'
- Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
- Dikkat! Bu 3 sahile girmenin cezası 109 bin TL
- Boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı
- 12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Sedat Peker de devreye girdi
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
- AKP'den ilk yanıt geldi