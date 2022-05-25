Fenerbahçeli Kim Min-Jae yeni sezon öncesi askerlik görevini yapacak

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:33

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min-Jae sergilediği performansla göz doldurdu ve dünayca ünlü kulüplerin transfer listesine yerleşti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde de olan Kim Min-Jae yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek.

MADALYA KAZANDI, ASKERLİĞİ 3 HAFTAYA İNDİ

Ajansspor'un haberine göre; Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jae'nin askerliği 3 haftaya indirildi.

25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.ü

Koreli savunmacı bu sezon sarı-lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.