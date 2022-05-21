Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya büyük övgü: 'Atletico Madrid seviyesinde'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'yu keşfeden eski antrenörü, yıldız oyuncu için övgü dolu ifadelerde bulundu. Eski antrenörü, "Atletico Madrid kadrosunun bir parçası olabileceğine inanıyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Estoril'den transfer ettiği Miguel Crespo'nun adı son dönemde Atletico Madrid ile anılıyordu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Neves'te oynarken keşfedip 2016 'da Merelinense'ye transfer eden teknik direktör Micael Sequeira, eski öğrencisiyle ilgili olarak Portekiz basınından Record'a röportaj verdi ve övgüler yağdırdı.
"MÜKEMMEL İZLENİM BIRAKTI"
Miguel Crespo'yu ilk izlediği anı anlatan Micael Sequeria, "Onu izlediğimde Neves'te oynuyordu ve 19 yaşındaydı. Çok iyi bir tekniğe sahipti ve daha o yaşta oyunu mükemmel okuyordu. Hem savunmada hem de hücumda harikaydı. Bende mükemmel bir izlenim bıraktı. Merelinense başkanıyla konuştum ve onu transfer etmemiz gerektiğini söyledim. Crespo'yu transfer ettik, geldiği sezonda yaklaşık 15 gol attı. Parlak bir geleceğe sahip olduğu çok belliydi. Fark yaratan bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.
"ONDAN TOPU ALMAK ÇOK ZOR"
Crespo'nun oyun tarzından bahseden Sequeria, "Crespo, birçok kaliteli özelliğe sahip. Yarışmacı bir takımda olmayı hak ediyor. Bizim ligimizde (Portekiz) olmadığı için üzgünüm. Atletico Madrid'de oynayacak kalitede. Harika bir karaktere sahip, çok akıllı, kafası her zaman yukarıda olan komple bir 8 numara. Topu onun ayağından almak çok zor. Atletico Madrid kadrosunun bir parçası olabileceğine inanıyorum" sözlerini sarf etti.
Portekizli futbolcu, Fenerbahçe formasını giydiği 25 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.
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