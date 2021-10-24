Fenerbahçeli Nazım ıslıklandı!

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

İHA
24 Ekim 2021 Pazar, 21:27
Fenerbahçeli Nazım ıslıklandı!
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Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinin 72. dakikasında oyundan alınan Nazım Sangare, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisinde gösterdiği performansıyla taraftarlar tarafından beğenilmeyen Sangare, 72. dakikada yerini Crespo’ya bırakırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.


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