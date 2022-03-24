Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan göndermeli paylaşım

24 Mart 2022 Perşembe, 17:39

Fenerbahçe kaptanlarından Ozan Tufan ve Mesut Özil, kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertlilerin iki oyuncu hakkında aldığı karar dünya basınında da yer buldu.

Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla eşi Rojin Tufan Instagram hesabında bir paylaşım yaptı.

Rojin Tufan'ın paylaşımında, "Haksızlığa uğradığın an peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, ' Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez' - H.z. Muhammed Mustafa" ifadeleri yer aldı.

2015 yazında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, kulüpte kaptanlığa kadar yükseldi. Tecrübeli oyuncu bir dönem Alanyaspor'a kiralandı. Bu sezon başında ise Watford'da kiralık olarak giden 27 yaşındaki oyuncu devre arasında geri çağrıldı.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe adına 9 karşılaşmada forma giyerken skora etki edemedi.