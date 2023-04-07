Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun'un 101 günlük hasreti sona erdi

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:17

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:17

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği Türkiye Kupası çeyrek final maçında gol atmayı başaran Serdar Dursun, gol orucunu bozdu.

Serdar Dursun

101 GÜNLÜK HASRETİ SON BULDU

Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi.

Taraftarın tezahüratlarla destek verdiği golcü oyuncu, 101 gün sonra gol sevinci yaşadı. Serdar, en son 27 Aralık 2022'de Atakaş Hatayspor ile yapılan lig maçında gol atmıştı.