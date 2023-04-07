Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun'un 101 günlük hasreti sona erdi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, Türkiye Kupası çeyrek final turunda Kayserispor karşısında bulduğu gol ile uzun süren hasretini dindirdi.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği Türkiye Kupası çeyrek final maçında gol atmayı başaran Serdar Dursun, gol orucunu bozdu.
Serdar Dursun
101 GÜNLÜK HASRETİ SON BULDU
Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi.
Taraftarın tezahüratlarla destek verdiği golcü oyuncu, 101 gün sonra gol sevinci yaşadı. Serdar, en son 27 Aralık 2022'de Atakaş Hatayspor ile yapılan lig maçında gol atmıştı.
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