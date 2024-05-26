Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı!
Süper Lig’in 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bir Fenerbahçe taraftarı da sarı kırmızılı taraftarlarla şampiyonluk kutlamasına katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona Galatasaray ulaştı. Sarı kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Konyaspor'un golünü 78. dakikada Prip attı.
Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaşarak, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu.
Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Bakırköy'de sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.
Bir Fenerbahçe taraftarı da sarı kırmızılı taraftarlarla şampiyonluk kutlamasına katıldı.
İşte o görüntüler:
Fenerbahçeli bir taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı pic.twitter.com/ihTDGFy98d— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 26, 2024
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