Fenerbahçeli Uğur Kaan Yıldız Göztepe'ye transfer oldu!
Fenerbahçe, genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız'ın Göztepe'ye transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Akademisi'nden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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