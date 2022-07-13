Fenerbahçeli Uğur Kaan Yıldız Göztepe'ye transfer oldu!

Fenerbahçe, genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız'ın Göztepe'ye transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:23
Fenerbahçeli Uğur Kaan Yıldız Göztepe'ye transfer oldu!
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Akademisi'nden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


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