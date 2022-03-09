Fenerbahçeli yıldız futbolcu Arda sözleşmesini uzattı

09 Mart 2022 Çarşamba, 07:00

Fenerbahçe, genç oyuncusu Arda Güler’le bir süredir yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-Lacivertliler, 17 yaşındaki yıldız adayı ile 2021’de profesyonel sözleşme imzalamıştı. A takımla idmanlara çıkan ve performansıyla göz dolduran Arda, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi maçlarında forma şansı bulmuştu. Şimdiden bazı Avrupa kulüplerinin takibine giren Arda Güler’in Sarı-Lacivertlilerle mevcut kontratı Mayıs 2023’te bitiyordu. Arda 18 yaşından küçük olduğu için kural gereği 3 yıllık sözleşme imzalanabileceğinden Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tutarak hazırlıklarını bu yönde yaptı. Arda ve ailesiyle gerçekleştirilen görüşmeler son derece olumlu bir havada geçti, anlaşma sağlandı. Arda Güler’in 3 yıllık yeni sözleşmeyi fazla düşünmeden imzaladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulüp, genç oyuncusunun aldığı ücrette önemli oranda bir iyileştirmeye gitti.