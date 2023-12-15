Fenerbahçeli yıldız, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday!

UEFA Konferans Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, haftanın oyuncusu ödülüne aday olarak gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:43
Fenerbahçeli yıldız, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday!
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Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde grubunu 1. sırada tamamladı.

Yıldız futbolcuların performansları dikkat çekerken UEFA'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

HAFTANIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNE ADAY

Sarı-lacivertli takımın yıldız golcüsü Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' adayları arasında yer aldı.

Dzeko ile birlikte, Maccabi Tel Aviv forması giyen Zahavi, Legia Varşova'da oynayan ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Josue, Genk'te başarılı oyuncusu Heynen de 'Haftanın Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.


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