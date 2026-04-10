Sarı-Lacivertli basketbolcular, 14 Nisan Salı günü 16.30-17.30 saatleri arasında adidas İstinye Park mağazasında basketbolseverler ile bir araya gelecek. Ziyaretçiler, basketbolun enerjisiyle birlikte Fenerbahçe’nin sponsoru olan spor giyim markası adidas’ın özel mağaza deneyimini etkinlik kapsamında yıldız oyuncularla tanışarak ve imza alma fırsatı yakalayarak yaşayacak.
Fenerbahçeli yıldızlar taraftarlarla buluşacak
Fenerbahçe Beko’nun üç yıldız oyuncusu Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu ve Wade Baldwin, taraftarlarla buluşuyor.
10.04.2026 14:28:00
Cumhuriyet Spor
