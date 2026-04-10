Leon Goretzka transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip

Bundesliga’da bir devrin sonuna gelinirken, Leon Goretzka’nın yeni adresi merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncunun Milan'ın da radarına girdiği öne sürüldü.

MİLAN’DAN 3 YILLIK STRATEJİ

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Kırmızı-siyahlıların, Alman yıldıza yıllık 5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Bu hamle, oyuncunun kariyerinin son büyük kontratını aradığı şu dönemde Milan’ı bir adım öne çıkarıyor.

KARAR AY SONUNDA

Haberde, Goretzka’nın kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve geleceğiyle ilgili nihai kararını Nisan ayı sonuna kadar vereceği belirtildi.

Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada yoğun ilgi gösterdiği oyuncu için yeniden transfer hamlesi yapıp yapmayacağı netleşmedi.

2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan ve 1832 dakika sahada kalan Leon Goretzka, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.