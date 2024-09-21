Fenerbahçe'nin 32 maçlık serisi son buldu!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a derbide 3-2 kaybeden Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Fenerbahçe'nin 32 maçlık serisi son buldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 23:03

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında  oynanan dev derbide Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takımın 32 maçlık yenilmezlik (25 galibiyet, 7 beraberlik) serisi son buldu.

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi #jose mourinho
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