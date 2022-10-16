Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü karşılaşmasının kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 6 eksik göze çarptı. Kadroda; Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Emre Mor yer almadı.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu şu şekilde:
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