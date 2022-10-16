Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü karşılaşmasının kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 15:56
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 6 eksik göze çarptı. Kadroda; Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Emre Mor yer almadı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu şu şekilde:


süper lig fenerbahçe ankaragücü Kamp Kadrosu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler