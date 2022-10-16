Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e müjde!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de performansıyla beğeni toplayan milli futbolcu İsmail Yüksek'in maaşına zam yapılacağı kaydedildi.
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, sergilediği performansla dikkat çekerken yönetimden önemli bir hamle geldi.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatma kararı aldı. Son 2 yılı başka takımlarda kiralık geçiren, bu sezon başı Sarı-Lacivertli ekiple hazırlık kampında yer alan Yüksek, teknik direktör Jorge Jesus’un verdiği şansları iyi değerlendirdi.
Yönetim, 2025’te bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için oyuncu tarafıyla yakın zamanda resmi görüşmelere başlayacak. Şu anda yıllık 250 bin TL kazanan Yüksek’in maaşına ciddi bir zam yapılacak.
JESUS: "FENERBAHÇE BİR FUTBOL KULÜBÜNDEN DAHA FAZLASIDIR"
F.Bahçe Beko’nun, Maccabi’yi mağlup ettiği Euroleague maçını salonda izleyen Jorge Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçe yalnızca bir futbol kulübü değil, bir futbol kulübünden çok daha fazlasıdır” ifadesini kullandı.
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