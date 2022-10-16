Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Attila Szalai kararı!

16 Ekim 2022 Pazar, 14:37

Önce Serdar Aziz ardından Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunmada fazla rotasyon yapmayan Jorge Jesus tüm maçlarda forma verdiği Attila Szalai'den 17 Ekim Pazartesi günü oynanacak Ankaragücü maçında da vazgeçmeyecek.

Bu sezon 3'si hazırlık olmak üzere Fenerbahçe'nin 21 karşılaşmasının tamamında sahaya çıkan Macar stoper sadece Austria Wien'le oynanan Avrupa Ligi play-off rövanşında 10 dakika oynadı, diğer tüm resmi mücadelelerde 90 dakikayı doldurdu.

Brezilyalı stoper Gustavo da son 4 lig maçı ve Avrupa Ligi gruplardaki 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

SZALAI'NIN SIRRI

Geçen haziran ayından beri 24 resmi maçta görev yapan Szalai, performansını üst seviyede tutmak adına takım idmanları dışında ekstra çalışmalar yapıyor.

Hürriyet'in haberine göre 24 yaşındaki stoperin, bireysel antrenörüyle de antrenmanlarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Szalai'nin, her açıdan yaşantısına dikkat ettiği öğrenildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Macar oyuncu, bu karşılaşmalarda bir gol atarken bir kez de asist yapmayı başardı.