Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu açıklandı
2022 FIFA Dünya Kupası'na verilen arada Fenerbahçe'nin Antalya'da yapacağı kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ve Enner Valencia'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'un 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.
MAÇ PROGRAMI
Antalya kampında iki hazırlık müsabakası yapacak Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Alanya Oba)
10 Aralık Cumartesi:
18.00 Fenerbahçe-US Salernitana (Alanya Oba)
Antalya Kampı kadromuz pic.twitter.com/ahFgyo3To8— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 6, 2022
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