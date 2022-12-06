Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta tamamlandı

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası tek maçla tamamlandı. Eyüpspor, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 09:12
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta tamamlandı
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de 37 puanlı Eyüpspor, 15 maç oynayan en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0

Bodrumspor-Gençlerbirliği: 2-0

Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu: 1-0

Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: 5-0

Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 2-0

Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Adanaspor-Göztepe: 2-2

Altay-Dyorex Boluspor: 5-1

Çaykur Rizespor-Pendikspor: 1-1

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P

1.EYÜPSPOR 16 11 4 1 24 9 15 37

2.YILPORT SAMSUNSPOR 15 7 6 2 25 13 12 27

3.ÇAYKUR RİZESPOR 15 6 8 1 22 11 11 26

4.PENDİKSPOR 15 7 5 3 21 10 11 26

5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 15 7 5 3 26 19 7 26

6.BODRUMSPOR 15 7 4 4 25 17 8 25

7.DYOREX BOLUSPOR 15 7 4 4 15 13 2 25

8.MANİSA FK 15 6 6 3 22 20 2 24

9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 15 6 6 3 19 19 0 24

10.SAKARYASPOR 16 7 1 8 25 25 0 22

11.ALTAY 15 5 6 4 17 14 3 21

12.ADANASPOR 15 4 6 5 24 24 0 18

13.GÖZTEPE 14 5 3 6 14 14 0 18

14.TUZLASPOR 15 4 4 7 17 21 -4 16

15.ERZURUMSPOR FK 15 3 5 7 15 23 -8 14

16.ALTINORDU 15 3 3 9 14 27 -13 12

17.YENİ MALATYASPOR 15 2 5 8 14 24 -10 11

18.GENÇLERBİRLİĞİ 15 1 4 10 14 29 -15 7

19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 15 1 3 11 10 31 -21 6

17. HAFTA

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:

9 Aralık Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

10 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

11 Aralık Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

12 Aralık Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)


Spor Toto 1. Lig eyüpspor Yılport Samsunspor

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