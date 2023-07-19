Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferinde sona doğru
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, geçen sene Galatasaray'dan Fransız kulüp Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak için kendisi ve kulübü ile el sıkıştı.
Fenerbahçe, 1 yıl önce Galatasaray’dan Marsilya’ya transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı kadrosuna katıyor.
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Sarı-lacivertliler, Bartuğ ve Fransız kulübüyle her konuda anlaştı. Fenerbahçe, ön libero olarak görev yapan genç futbolcuyu bonservisiyle alıyor.
Bartuğ Elmaz
MERT MÜLDÜR VE WILFRIED ZAHA
Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Mert Müldür’ün transferi konusunda Sassuolo kulübüyle görüşmelerinde son aşamaya geldi.
Mert Müldür
Fenerbahçe, kanat transferi için Zaha’dan gelecek yanıtı bekliyor.
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