Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferinde sona doğru

Yayınlanma: 19.07.2023 - 09:22

Güncelleme: 19.07.2023 - 09:22

Fenerbahçe, 1 yıl önce Galatasaray’dan Marsilya’ya transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı kadrosuna katıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler, Bartuğ ve Fransız kulübüyle her konuda anlaştı. Fenerbahçe, ön libero olarak görev yapan genç futbolcuyu bonservisiyle alıyor.

Bartuğ Elmaz



MERT MÜLDÜR VE WILFRIED ZAHA

Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Mert Müldür’ün transferi konusunda Sassuolo kulübüyle görüşmelerinde son aşamaya geldi.

Mert Müldür

Fenerbahçe, kanat transferi için Zaha’dan gelecek yanıtı bekliyor.