Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferinde sona doğru

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, geçen sene Galatasaray'dan Fransız kulüp Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak için kendisi ve kulübü ile el sıkıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 09:22
Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferinde sona doğru
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Fenerbahçe, 1 yıl önce Galatasaray’dan Marsilya’ya transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı kadrosuna katıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler, Bartuğ ve Fransız kulübüyle her konuda anlaştı. Fenerbahçe, ön libero olarak görev yapan genç futbolcuyu bonservisiyle alıyor.

Bartuğ Elmaz

MERT MÜLDÜR VE WILFRIED ZAHA

Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Mert Müldür’ün transferi konusunda Sassuolo kulübüyle görüşmelerinde son aşamaya geldi.

Mert Müldür

Fenerbahçe, kanat transferi için Zaha’dan gelecek yanıtı bekliyor.


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