Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:25

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün toplam borcu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sürüyor. Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

"5 YILDIZI GELECEK SEZON FORMAMIZDA DA KULLANACAĞIZ"

Öte yandan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 5 yıldızı gelecek sezon formalarında da kullanacaklarını dile getirdi.

Burak Kızılhan, "Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-2024 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.