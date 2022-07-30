Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulüp borcu duyuruldu. Ayrıca kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, 5 yıldız konusunda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün toplam borcu açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sürüyor. Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.
Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.
"5 YILDIZI GELECEK SEZON FORMAMIZDA DA KULLANACAĞIZ"
Öte yandan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 5 yıldızı gelecek sezon formalarında da kullanacaklarını dile getirdi.
Burak Kızılhan, "Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-2024 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Emniyetin deposunda yangın
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirildi
- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
- 'Hava balonu çalışanlarını' taşıyan minibüs kaza yaptı!
- TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- 'Akkuyu'da 1 hafta içinde ne oldu, iktidar açıklamalı'
- Çavuşoğlu'ndan Kavala ve Yunanistan çıkışı