Fenerbahçe'de Attila Szalai ile Luan Peres ikilemi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:16

Marsilya'dan Luan Peres'i savunmaya takviye eden Fenerbahçe'de sol stoper konusunda da kafalar karıştı.

LUAN PERES AÇIKLANDI

Brezilyalı savunmacı Luan Peres, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Marsilya'ya 5.2 milyon Euro ödeneceği duyuruldu. Öte yandan 237.5 bin Euro da ek başarı bonusu ödeneceği aktarıldı.

GÖZLER SZALAI'DE

Milliyet’in haberine göre, Attila Szalai varken bir başka sol ayaklı stoper Peres'in de gelmesi soru işaretlerini artırdı. Almanya ve İtalya'da Szalai'yi takip eden birçok kulübün bulunduğu kaydedildi. Wolfsburg'un en ciddi takipçi olduğu ileri sürüldü. Macar stoperin en az 15 milyon Euro’luk bir bonservisle satılmasının ise yüksek ihtimalli olduğu belirtildi.