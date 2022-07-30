Fenerbahçe'de Attila Szalai ile Luan Peres ikilemi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Attila Szalai takımda yer alırken Luan Peres'in transfer edilmesi kafa karışıklığına yol açtı.
Marsilya'dan Luan Peres'i savunmaya takviye eden Fenerbahçe'de sol stoper konusunda da kafalar karıştı.
LUAN PERES AÇIKLANDI
Brezilyalı savunmacı Luan Peres, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Marsilya'ya 5.2 milyon Euro ödeneceği duyuruldu. Öte yandan 237.5 bin Euro da ek başarı bonusu ödeneceği aktarıldı.
GÖZLER SZALAI'DE
Milliyet’in haberine göre, Attila Szalai varken bir başka sol ayaklı stoper Peres'in de gelmesi soru işaretlerini artırdı. Almanya ve İtalya'da Szalai'yi takip eden birçok kulübün bulunduğu kaydedildi. Wolfsburg'un en ciddi takipçi olduğu ileri sürüldü. Macar stoperin en az 15 milyon Euro’luk bir bonservisle satılmasının ise yüksek ihtimalli olduğu belirtildi.
Video Haberler
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Bu emri kim verdi?
- ABD’de nefes kesen kovalamaca
- Beş yıl bile dayanmadı!