Fenerbahçe'nin bugünkü 11'inde oynar mı? Ozan Tufan'dan dikkat çeken yanıt!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:44

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:44

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Sporx'e açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan, kariyerine dair önemli ifadeler kullanırken, Fenerbahçe, milli takım ve Acun Ilıcalı hakkında da yorumlarda bulundu.

Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi hakkındaki, "Transfer sürecinden beri Acun Bey seni çok istedi. Acun Bey ile ilişkiniz nasıl devam ediyor? Hull City'de nasıl bir başkan?" soruya yanıt veren Ozan Tufan, "Ben Acun ağabeyi çok eskiden beri, Fenerbahçe zamanımdan beri tanıyorum. Çok iyi bir başkan. Başkan demeyeyim de ağabey gibi bir insan. Futbol anlamında kendisini çok geliştirmek istiyor. Doğru adımlar attığını düşünüyorum Championship'ten takım alarak. Premier Lig hayali gerçek olursa adından herkes söz edecek, bütün dünya söz edecek. Şu anda zaten bütün Championship kulüp başkanlarıyla, Premier Lig kulüp sahipleri ile istişare yapıyor. Bence çok doğru bir yerde. Futbola çok önem veren bir insan, gecenin 2'sinde 3'ünde halı saha maçı yapan bir insan. İnşallah üzülmez ve iyi yerlerde olur" dedi.

FENERBAHÇE'NİN 11'İNDE OYNAR MI?

Sarı-lacivertli kulüpteki dönemi sonrasına ilişkin, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ozan Tufan'ın hayatında neler değişti?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Fenerbahçe'nin benim için her zaman çok farklı bir yeri var. Benim çok enteresan dönemlerim oldu; kadro dışı kaldım, 7 senem geçti, kaptanlık yaptım... Bir sürü anılarım oldu iyisiyle, kötüsüyle. İki sözleşme imzaladım, çok önemli şeyler bunlar kendi adıma. 7 devam ettirebilmek bu süreci iyisiyle, kötüsüyle. Benim artık o 7 yıldan sonra bir değişiklik yapmam gerekiyordu. Hem Fenerbahçe için hem de benim için doğru olan oydu. O yüzden kendi adıma doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bunu ayrılırken başkana da söylemiştim, o da zaten anlayışla karşılamıştı" sözlerini sarf etti.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Ozan, "İlk başlarda ligi çok izlemiyordum açıkçası. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı takip ediyorum tabii ki ama çok sık 'Maç şu saatte, açayım bakayım' gibi bir durumum yoktu. Son zamanlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki maçlarını takip ediyorum. Tabii ki biraz değişik şeyler oynanıyor saha içinde" dedi.

"Bu Ozan Tufan, bugünkü Fenerbahçe'nin 11'inde oynar mı?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Hocadan hocaya değişen bir şey bu ama ben şu anki halimle dönsem oynarım diye düşünüyorum. Mental olarak, fizik olarak daha başka bir seviyedeyim şu an" ifadelerini kullandı.

"ARDA'NIN EN BÜYÜK AVANTAJI"

Real Madrid'de top koşturan Arda Güler hakkındaki, "Türkiye'nin Hull City gibi yakından takip ettiği Arda Güler'imiz var bir de. Real Madrid ilk başlarda sıkıntı yaşadı, adapte olamadı. Çıkan yorumlar 'fizik olarak hazır değil' oldu, sakatlıkları oldu ama şimdi yavaş yavaş takımda yer bulmaya başladı. Ozan Tufan, Arda Güler'in geleceğini nasıl görüyor?" soruyu yanıtlayan Ozan Tufan, "Arda ilk çıktığında da kendini çok belli etti altyapıdan çıkan oyunculara nazaran, dışarıdan gelen oyunculara nazaran. Başka bir kimliğinin olduğunu, yeteneğinin olduğunu belli etti. Bu tarz oyuncuların tek ihtiyacı süre. Bu süreyi tanımazsanız hiçbir oyuncunun ne olup bittiğini anlayamazsınız. Arda'ya verilen sürede şansını çok iyi kullandı ve taraftara da medyaya da kendini gösterdi. Arda'nın en büyük avantajı taraftarın arkasında olmasıydı. Bugün bir transfer yaptığınızda, 1-2 maç kötü oynadığında tepkiler olabiliyor. Arda'da iyisiyle kötüsüyle her şey olunca, taraftar da arkasında olunca öz güveniyle birlikte yeteneğini ortaya çıkardı. Şu anda zaten dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. İnşallah süre alır, biz de bekliyoruz evimizde oynasın, izleyelim diye. Son hafta orta sahadan attığı şutu gördüm, mükemmeldi. Vinicius gibi biz de kalktık ayağa" cevabını verdi.

Ozan Tufan, "Montella'daki sihir neydi sence?" sorusuna ise şu yanıtını verdi:

"Milli takımlarda en büyük olay arkadaşlık. Ben de o ortamda bulunduğum için biliyorum. Trabzon, Fener, Galatasaray, Beşiktaş oraya gittiğiniz zaman kulüpler bir kenara bırakılır, herkes birbiri ile iç içe geçer. Bir önceki zamanlarda herkesin 'Benim oynamam lazımdı, benim hakkımdı' gibi röportajları oluyordu. Bu tarz hareket edildiği zaman milli takım kötüye gidiyordu. Milli takım bir arada olduğu zaman başarı da beraberinde geliyor. En önemli şey şu anda takım kopmalar yaşandığında dağılmıyor. Arkadaşlığın korunması lazım, bu takımın yenemeyeceği takım yok."

"EURO 2024'TE OLMAK İSTERİM"

"Bu kadar ivme yakalamış bir Ozan Tufan'ı sence EURO 2024'te görebilecek miyiz?" sorusunu değerlendiren milli futbolcu, "Yani çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. Tabii ki ben de EURO 2024'te olmak isterim. Buraya kadar futbolcu arkadaşlarımız getirdi. Herkesin bir payı var ama kulüplerinde iyi oynayanlar seçilecektir diye düşünüyorum. Ben de elimden geleni yapıyorum, inşallah eski günlere döneriz" dedi.

Son olarak, "EURO 2024'te patlama yapabilecek Türk oyuncu sence kim olur? Arda Güler gibi bundan sonra Avrupa'ya iyi bir rakama transfer edebileceğimiz Türk oyuncu kim olur?" sorusunu yanıtlayan Ozan, "Hocanın kimleri oynatacağına bağlı olan bir şey bu. Bence Ferdi'nin çok büyük bir transferi olacak, zamanı geldi. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur, Avrupa kupalarında çok iyi yerlere gelirse... Sonuçta bütün dünya scoutları takip ediyor, herkes maça geliyor. Bence Ferdi'nin büyük bir transferi olacak. Onun dışında da Kenan Yıldız var. Tanımıyorum ama oynadığı oyunu beğeniyorum. Avrupa Şampiyonası'nda süre alırsa, gruptan çıkarsak Juventus'tan daha büyük bir takıma, oynayabileceği bir yere gidebileceğini düşünüyorum. Ancak Ferdi'de netim yani, zamanı geldi. Ferdi çok geliştirdi kendini ve birkaç pozisyonda oynayabiliyor" dedi.