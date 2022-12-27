Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babası Ali Şen'i ziyaret için gittiği Bodrum'da fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Metin Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 12:09
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber!
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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in cumartesi sabahı yürüyüşe çıktığı yürüyüşünü bitirip eve döndüğü sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre hastaneye kaldırılan Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı.

Ali Şen

Metin Şen'in şu an iyi olduğu ama tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede kalacağı öğrenildi.


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