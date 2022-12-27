Spor eğitmeninin acı ölümü: Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde çıkan yangında spor eğitmeni Emrah Uçar (35), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 09:04
Spor eğitmeninin acı ölümü: Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki binanın 3'üncü katında oturan Hafize Uçar, saat 05.00 sıralarında evi saran dumana uyanıp, yangın çıktığını fark edince oğlu Emrah Uçar'ın odasına gitti.

KURTARILAMADI

Burada yoğun dumanla karşılaşan kadın, hareketsiz yatan oğlunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yangını söndürdü. Ekipler, Emrah Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

'ELEKTRİK SOBASI' İDDİASI

Uçar'ın yatağının yakınında elektrikli sobası bulunduğu, yangının 'devre' sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Emrah Uçar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Yangın spor öğretmen

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