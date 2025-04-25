Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu belli oldu!
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı..
Fenerbahçe'nin kadrosunda; Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #gaziantep fk
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