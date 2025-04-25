Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu belli oldu!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 20:13

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı..

Fenerbahçe'nin kadrosunda; Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #gaziantep fk
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