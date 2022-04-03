Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler: Geleceğime yatırım yapmam lazım

03 Nisan 2022 Pazar, 15:47

Fenerbahçe'de parlayan ve geleceğin önemli oyuncuları arasında gösterilen Arda Güler, Ajansspor'a konuştu.

17 yaşındaki yıldız adayı kendine yatırım yaptığını ve kendini geliştirmek için adımlar attığını söyledi.

"Araba, ev ve benzeri şeyleri ileride rahatlıkla alırım” diyen Arda Güler, "Geleceğime yatırım yapmam lazım. Bu yüzden kendime mentor, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tuttum. Zaten futbol benim işim. İşime ne kadar çok önem verirsem kazancım zaten zaman içinde gelir" diye konuştu.

EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCU ARASINDA

Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Arda Güler, Transfermarkt verilerine göre dünyadaki en değerli 17 yaş altı futbolcular arasında ilk 10'da yer aldı.

Sezon başında 650 bin Euro değer biçilen Arda Güler yeni güncellemeyle birlikte değerini 2.2 milyon Euro'ya yükseltti.

Bu sezon 12 maçta Fenerbahçe'nin A Takımı'nda görev alan Arda Güler 2 gol atarken 4 asist yaptı.