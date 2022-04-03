Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler: Geleceğime yatırım yapmam lazım
Fenerbahçe'nin geleceği olarak gösterilen Arda Güler kendini geliştirmek için neler yaptığını açıkladı. Arda Güler mentor, kondisyoner, diyetisyen ve yaşam koçuna yatırım yaptığını dile getirdi.
Fenerbahçe'de parlayan ve geleceğin önemli oyuncuları arasında gösterilen Arda Güler, Ajansspor'a konuştu.
17 yaşındaki yıldız adayı kendine yatırım yaptığını ve kendini geliştirmek için adımlar attığını söyledi.
"Araba, ev ve benzeri şeyleri ileride rahatlıkla alırım” diyen Arda Güler, "Geleceğime yatırım yapmam lazım. Bu yüzden kendime mentor, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tuttum. Zaten futbol benim işim. İşime ne kadar çok önem verirsem kazancım zaten zaman içinde gelir" diye konuştu.
EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCU ARASINDA
Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Arda Güler, Transfermarkt verilerine göre dünyadaki en değerli 17 yaş altı futbolcular arasında ilk 10'da yer aldı.
Sezon başında 650 bin Euro değer biçilen Arda Güler yeni güncellemeyle birlikte değerini 2.2 milyon Euro'ya yükseltti.
Bu sezon 12 maçta Fenerbahçe'nin A Takımı'nda görev alan Arda Güler 2 gol atarken 4 asist yaptı.
İlgili Haberler
- Ünal Aysal: Galatasaray kimseye bağlı olamaz
- Rıdvan Dilmen: Bana sallayanlar benden özür dilesin
- Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Fenerbahçe maçına ayrı hazırlanır
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor!
- Bulgar bu sefer de Tekirdağ'ın yolunu tuttu
- 'Kırmızı kartın karşılığı olacak'
- Pendikspor tarihinde ilk kez TFF 1.Lig'de!
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Konya'da kum fırtınası!
- Vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı
- Sokakta vuruldu, hastanede öldü