Rıdvan Dilmen: Bana sallayanlar benden özür dilesin

03 Nisan 2022 Pazar, 12:07

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Fenerbahçeliler için çok güzel bir gün. Çok rahat kazandı. Maçın başından sonuna kadar çok mutluluk duyduğum bir oyun sergiledi Fenerbahçe. Allah çalışanı ödüllendirir. Arda öyle bir dakikada gol attı ki taraflı tarafsız herkesin beğenisini aldı. Şansı ve ödülü kendiniz yaratırsınız. Bu gol bir ödüldü."

"3'lü oynamak 5'li oynamak sözde kolay şeyler değil. Bir oynayacaksın, 2 oynatacaksın, 3 yaşayacaksın, 4 rakibi de düşüneceksin ama bizim ülkemizde süslü laflarla bazı şeyler zorlaştırılıyor. Ben Ali Beyin kendi dünyasında 'Ben nasıl müsade ettim bu güçlü kadronun bu kadar kopmasına?' diyordur. Vitor Pereira bu sistemle oynasaydı çok farklı bir skor alacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk yarışından da bu kadar çabuk kopmazdı. Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor ayarında bir kadrosu olduğunu düşünüyorum."

"İsmail hocaya fedakarlık yaptı falan diyorlar. Fenerbahçe çağırıyorsa fedakarlık yoktur ama Fenerbahçe takımı konsantrasyonu düşük ve şampiyonluktan kopmuş bir takımdı İsmail hoca geldiğinde. Trabzonspor maçında Fenerbahçe 1-0 geride ve 10 kişi kalmış. Bütün stat 'Arda' diyor. Hoca, 'Alsam mı, almasam mı?' derken 1-1 oldu ve alamadı. Yanlış mı yaptı? Hayır. Yanlış yapmadı. Bu maç ilk 11 oynatmayarak yanlış mı yaptı? Hayır yapmadı. Kupa olsaydı ilk 11 başlardı. Siz Şampiyonlar Ligi ön elemesi için mücadele ediyorsunuz. Önümüzdeki hafta nasıl Galatasaray maçında 11 başlatacaksınız Arda'yı?"

"Hedeften uzaklaşan büyük takımların hedefleri farklıdır. Bu takımın artık bir hedefi vardı. Üst üste maç kazanınca oyuncu performansları arttı. Fenerbahçe 4-2-3-1 oynar başka sistemle oyanamaz. 3'lü oynadığınızda olmaz. Fenerbahçe kalesinde Kayserispor'un pozisyonu yok. Fenerbahçe artık oyunu dar alanda oynamaya başladı. Ben bir tek şunu eleştiririm, belki Pelkas, Rossi'nin yerine oynayabilirdi ama o da futbolcu zenginliğinden. Serdar Dursun çok faydalı oynadı. Koşuları ve hücum presi çok iyi. Jardel tarzı karakter gösteren bir oyuncu."

"Ali Bey 'Hocam biri bu 4'lü sistemle oynayın diyor bir deneyelim' demeliydi Pereira'ya. Güle oynaya değil, ciddi oynayarak geliyor Fenerbahçe. Attila Karaoğlan'ı beğenmiyorum normalde ama bu maç beğendim. Ali Bey de dahil bana sallayanlar benden özür dilesin. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadroydu sadece yanlış oynatılıyordu. Futbol basit oynanır. Pereira zor olanı tercih etti. 3'lü savunmayla Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynasaydı 4'lük olurdu."