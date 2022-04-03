Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Fenerbahçe maçına ayrı hazırlanır

"FENERBAHÇE DERBİDE FAVORİ... GALATASARAY İÇİN PRESTİJ MAÇI"

"Her iki takım da derbi öncesi kazandı ama Fenerbahçe'nin derbide favori olduğunu söyleyebiliriz. Form olarak da bu ortada. Galatasaray'ın morallenip 8 gün içinde iyi bir toparlanma yapacaklardır. Galatasaray için önemli olan bu maç, kazanıp önümüzdeki haftayı beklemekti. Fenerbahçe prestij maçı. Çok ciddi bir derbi. Fenerbahçe derbisi dışında Galatasaraylı oyuncuların hiçbir maçı düşündüğünü zannetmiyorum."