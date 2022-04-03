Rıdvan Dilmen: Galatasaray, Fenerbahçe maçına ayrı hazırlanır

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 09:05
<p>Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon, TRT SPOR'dan yayımlanan "%100 Futbol" programında, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü biten mücadeleyi analiz etti.</p>

Rıdvan Dilmen ve Erbatur Ergenekon, TRT SPOR'dan yayımlanan "%100 Futbol" programında, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü biten mücadeleyi analiz etti.

<p>Rıdvan Dilmen'in yorumlarından satırbaşları şu şekilde:</p><p>"Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi çok anlamlıdır. Biz, maçın 10. dakikasından sonra derbiyi düşünmeye başladık."</p>

Rıdvan Dilmen'in yorumlarından satırbaşları şu şekilde:

"Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi çok anlamlıdır. Biz, maçın 10. dakikasından sonra derbiyi düşünmeye başladık."

<p><strong>"KEREM'İN OYUNDAN ÇIKMASI GALATASARAY'IN HIZINI KESTİ"</strong></p><p>"Çok hızlı başlayan bir Galatasaray vardı. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktıktan sonra yavaşladı oyun...Kerem'in oyundan çıkması Galatasaray'ın hızını kesti. Kerem'e çok uygun bir ikinci yarı oynandı. Kerem'in olmaması farka götüremedi. Karagümrük de tehdit etmediği için rahat bir galibiyet oldu."</p>

"KEREM'İN OYUNDAN ÇIKMASI GALATASARAY'IN HIZINI KESTİ"

"Çok hızlı başlayan bir Galatasaray vardı. Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktıktan sonra yavaşladı oyun...Kerem'in oyundan çıkması Galatasaray'ın hızını kesti. Kerem'e çok uygun bir ikinci yarı oynandı. Kerem'in olmaması farka götüremedi. Karagümrük de tehdit etmediği için rahat bir galibiyet oldu."

<p><strong>"EMRE'NİN BİR İHLALİ YOK AMA..."</strong></p><p>"Pesic'in vurduğu anda Emre'nin bir ihlali yok ama kural şöyle diyor; 'Her iki takım oyuncuları ihlal yaparsa vuruş tekrarlanır' Ama bu çok tekrarlanmıyor."</p>

"EMRE'NİN BİR İHLALİ YOK AMA..."

"Pesic'in vurduğu anda Emre'nin bir ihlali yok ama kural şöyle diyor; 'Her iki takım oyuncuları ihlal yaparsa vuruş tekrarlanır' Ama bu çok tekrarlanmıyor."

<p><strong>"İBRA TAKIMI ETKİLEMİŞTİR"</strong></p><p>"Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi 41'i cebine koydu. Galatasaray'daki ibra takımı ister istemez etkilemiştir. En çok da teknik direktör Torrent'i etkilemiştir. Galatasaray'ın tempolu başlamasının sebebi taraftarın tepkisi. Şimdi en çok merak edilen şey Kerem'in derbide oynayıp oynamayacağı. Bu tür derbiler haftalar önceden başlar konuşulmaya."</p>

"İBRA TAKIMI ETKİLEMİŞTİR"

"Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi 41'i cebine koydu. Galatasaray'daki ibra takımı ister istemez etkilemiştir. En çok da teknik direktör Torrent'i etkilemiştir. Galatasaray'ın tempolu başlamasının sebebi taraftarın tepkisi. Şimdi en çok merak edilen şey Kerem'in derbide oynayıp oynamayacağı. Bu tür derbiler haftalar önceden başlar konuşulmaya."

<p><strong>"FENERBAHÇE DERBİDE FAVORİ... GALATASARAY İÇİN PRESTİJ MAÇI"</strong></p><p>"Her iki takım da derbi öncesi kazandı ama Fenerbahçe'nin derbide favori olduğunu söyleyebiliriz. Form olarak da bu ortada. Galatasaray'ın morallenip 8 gün içinde iyi bir toparlanma yapacaklardır. Galatasaray için önemli olan bu maç, kazanıp önümüzdeki haftayı beklemekti. Fenerbahçe prestij maçı. Çok ciddi bir derbi. Fenerbahçe derbisi dışında Galatasaraylı oyuncuların hiçbir maçı düşündüğünü zannetmiyorum."</p>

"FENERBAHÇE DERBİDE FAVORİ... GALATASARAY İÇİN PRESTİJ MAÇI"

"Her iki takım da derbi öncesi kazandı ama Fenerbahçe'nin derbide favori olduğunu söyleyebiliriz. Form olarak da bu ortada. Galatasaray'ın morallenip 8 gün içinde iyi bir toparlanma yapacaklardır. Galatasaray için önemli olan bu maç, kazanıp önümüzdeki haftayı beklemekti. Fenerbahçe prestij maçı. Çok ciddi bir derbi. Fenerbahçe derbisi dışında Galatasaraylı oyuncuların hiçbir maçı düşündüğünü zannetmiyorum."

<p><strong>"FENERBAHÇE'YE FARKLI HAZIRLANIRLAR"</strong></p><p>"Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında oynamak da izlemek de, yönetmek de çok çok farklı. Galatasaraylı oyuncular, Karagümrük'e farklı hazırlanırlar. Fenerbahçe'ye farklı hazırlanırlar. Bu sene merkezde Taylan'ı beğeniyorum. Enteresan ama Berkan'ı daha çok kullanıyor. Ama 4-3-3 oynarken 4-2-3-1 gibi oynuyor."</p>

"FENERBAHÇE'YE FARKLI HAZIRLANIRLAR"

"Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında oynamak da izlemek de, yönetmek de çok çok farklı. Galatasaraylı oyuncular, Karagümrük'e farklı hazırlanırlar. Fenerbahçe'ye farklı hazırlanırlar. Bu sene merkezde Taylan'ı beğeniyorum. Enteresan ama Berkan'ı daha çok kullanıyor. Ama 4-3-3 oynarken 4-2-3-1 gibi oynuyor."

<p><strong>"PENA, MUSLERA'YI ARATMADI AMA..."</strong></p><p>"Galatasaray eski bildiğimizden daha az pozisyon verdi. Muslera çok penaltı kurtaran biri değil o da bu maç iyi iş çıkardı. Galatasaray'ın nefes alması gerekiyordu. Milli maç öncesi dramatik bir mağlubiyet almışlardı. Pena, Muslera'yı aratmadı ama Muslera dönünce kulübeye çekildi."</p>

"PENA, MUSLERA'YI ARATMADI AMA..."

"Galatasaray eski bildiğimizden daha az pozisyon verdi. Muslera çok penaltı kurtaran biri değil o da bu maç iyi iş çıkardı. Galatasaray'ın nefes alması gerekiyordu. Milli maç öncesi dramatik bir mağlubiyet almışlardı. Pena, Muslera'yı aratmadı ama Muslera dönünce kulübeye çekildi."

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