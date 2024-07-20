Fenerbahçe’nin golcüsü Nesyri
Sarı-Lacivertliler, Faslı golcü ve kulübü Sevilla ile anlaştı.
Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho’nun forvet transferi listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En Nesyri’yi renklerine bağlıyor. Sarı-Lacivertliler, Faslı golcü ve kulübü Sevilla ile anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve her sezon 4 milyon Avro garanti paranın yanı sıra başarıya bağlı bonuslar alacak. Sarı-Lacivertli yönetim ile Sevilla, 15 milyon Avro’nun üzerinde olan bonservis bedelinin taksitli ödeme takvimi konusunda son detayları görüşüyor. F.Bahçe kaptanları Dzeko, Mert Hakan ve Tadic, “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü” için konuştu. Dzeko, “F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Uzun yıllar şampiyon olamaması çok üzücü ama bizler zaten bunun için buradayız. Bu sene ve önümüzdeki senelerde başarı elde edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Birlik olabilmek çok önemli. Taraftarlarımız arkamızda olsun” dedi. Mert Hakan, “Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşasa bu kadar dik ve dirayetli duracağını düşünmüyorum. İçeride olduktan sonra insan daha fazla bağlanıyor ve daha fazla şeyler vermesini hissediyor” diye konuştu. Tadic, “Burada oynamak ayrıcalık, gurur. Taraftarlarımız ve biz başarıya açız. Birlik ve beraber olduğumuz her zaman başarılı olacağız” dedi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe’nin golcüsü Nesyri
- FIFA ve UEFA başkanlarından Hacıosmanoğlu'na tebrik
- İngiltere teknik direktörlük için ilan açtı
- TFF Başkanı Hacıosmanoğlu merak edileni yanıtladı!
- Kacper Kozlowski, Gaziantep FK'ya transfer oldu!
- Thomas Meunier, resmen Lille'de
- FIFA, İsrail kararını erteledi
- Semih Kılıçsoy'dan EURO 2024 için flaş itiraf!
- Alanyaspor, Mert Furkan Bayram'ı transfer etti
- Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Emeklilik sistemi sil baştan mı?
- Naci Görür'den açıklama geldi
- Küresel kesinti sistemleri durdurdu
- Başkanın yakın koruması intihar etti
- Metin Akpınar'ın kızından açıklama: 'Dava açacağım'
- Bankalar, havayolu şirketleri ve medya hizmet dışı kaldı