Fenerbahçe’nin golcüsü Nesyri

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho’nun forvet transferi listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En Nesyri’yi renklerine bağlıyor. Sarı-Lacivertliler, Faslı golcü ve kulübü Sevilla ile anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve her sezon 4 milyon Avro garanti paranın yanı sıra başarıya bağlı bonuslar alacak. Sarı-Lacivertli yönetim ile Sevilla, 15 milyon Avro’nun üzerinde olan bonservis bedelinin taksitli ödeme takvimi konusunda son detayları görüşüyor. F.Bahçe kaptanları Dzeko, Mert Hakan ve Tadic, “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü” için konuştu. Dzeko, “F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Uzun yıllar şampiyon olamaması çok üzücü ama bizler zaten bunun için buradayız. Bu sene ve önümüzdeki senelerde başarı elde edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Birlik olabilmek çok önemli. Taraftarlarımız arkamızda olsun” dedi. Mert Hakan, “Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşasa bu kadar dik ve dirayetli duracağını düşünmüyorum. İçeride olduktan sonra insan daha fazla bağlanıyor ve daha fazla şeyler vermesini hissediyor” diye konuştu. Tadic, “Burada oynamak ayrıcalık, gurur. Taraftarlarımız ve biz başarıya açız. Birlik ve beraber olduğumuz her zaman başarılı olacağız” dedi.