Fenerbahçe'nin gururu kadınlar!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:33

Güncelleme: 13.05.2023 - 09:45

Fenerbahçe bu sezon kadın sporcularının başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Futbol dışındaki branşlara da büyük önem verip yatırım yapan sarı-lacivertli kulüp, önce kadın basketbolda Avrupa ve Türkiye şampiyonu oldu. Ardından Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi’nde Eczacıbaşı Dynavit’i serinin 3 maçında da yenip mutlu sona ulaşmayı başardı. Sarı Melekler, Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı da müzesine götürmüştü.

"CUMHURİYET KADINLARI..."

Fenerbahçe camiası, Cumhuriyetimizin 100. yılında kadın takımlarının kazandığı bu kupaların haklı gururunu yaşıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bu kupa Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk’ün, Fenerbahçe’nin kızlarına yakışırdı. Çok mutluyuz” dedi.

Fenerbahçe’nin voleybol şubesinden sorumlu yöneticisi Simla Türker Bayazıt da “Cumhuriyetin 100. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Şampiyonlar Kupası’yla sezonu açtık ve Cumhuriyetin 100. yılında yine ligi kupayla bitirdik. Cumhuriyet kadınları, Atatürk kadınları, Atatürk çocukları... Her zaman söylediğim gibi takımımla gurur duyuyorum. Şampiyonluk kupasını Cumhuriyetin 100. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a atfetmek istiyorum. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin Feneri, Şampiyon Fenerbahçe” diye konuştu.