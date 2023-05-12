Fenerbahçe - Trabzonspor maçına deplasman taraftarı alınmayacak

İstanbul İlk Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına deplasman taraftarının alınmayacağını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:27
Fenerbahçe - Trabzonspor maçına deplasman taraftarı alınmayacak
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi için deplasman taraftarı kararı açıklandı.

İstanbul İlk Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına deplasman taraftarının alınmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u 18 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de konuk edecek.


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