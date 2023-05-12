Fenerbahçe - Trabzonspor maçına deplasman taraftarı alınmayacak
İstanbul İlk Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına deplasman taraftarının alınmayacağını duyurdu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi için deplasman taraftarı kararı açıklandı.
İstanbul İlk Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına deplasman taraftarının alınmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u 18 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den son dakika açıklaması
- Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu açıkladı
- Soylu'nun konvoyundaki araç çocuğa çarptı
- Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi, Erdoğan ile görüştü
- Memleket'te 'istifa' hareketliliği: 'Cumhur'a destek!
- AKP'li belediye başkanından skandal açıklama
- 'Milletime güveniyorum'
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım
- Arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti