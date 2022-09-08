Fenerbahçe’nin hocası, Dinamo Kiev maçı için konuştu
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında bugün Dinamo Kiev’i konuk edecek Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, “Dinamo Kiev ile tekrar eşleştik.
Futbolda her zaman ikinci bir şans ayağınıza gelir. Şu an daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Onlarla oynadığımız ilk eşleşmede futbolda çok sık olmayan şeyler başımıza geldi” dedi.
Portekizli çalıştırıcı, UEFA kadrosuna alınmayan yeni transfer Bruma hakkında, “Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi ama zaten burada toplam 6 maç oynayacağız. Kendisi yaklaşık bir aylık bir sakatlıktan çıktı. Ligde 14 oyuncu seçmemiz gerekiyor. Portekiz’de de bu durum 17 idi. Bruma da son dönemde sakattı. Bu dönemde grup aşamasında liste dışında olabileceğini düşündüm. Gruplardan çıkarsak listeye yeniden dahil olabilir” diye konuştu.
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