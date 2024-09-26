Fenerbahçe’nin hocası Mourinho, Galatasaray mağlubiyetiyle ilgili konuştu

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 kaybettikleri G.Saray derbisinin ardından acı çektiklerini söyledi. Portekizli hoca, Saint Gilloise karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Maç kaybedince acı çekersiniz. Önemli maç kaybedince 2 kat acı çekersiniz, hele derbiyse acınız 3 katı olur. ‘Acı çekmedik’ diyemem ama bizler profesyoneliz ve reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben hep şöyle derim, büyük galibiyet beni aya çıkarmaz ama büyük mağlubiyet de beni cehenneme göndermez. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncularım motiveler. Moral olarak bizim canımızı yakan bir mağlubiyet yaşadık ancak bu bizim için motivasyon unsuruna dönüşebilir” dedi.

‘KAÇMADIM, KORKMADIM’

Mourinho, Galatasaray derbisinden sonra basın toplantısına çıkmamasıyla ilgili eleştirilere, “24 yıldır futbol kariyerimde hiçbir zaman bir basın toplantısında özellikle mağlubiyetten sonra kaçmadım, gazetecilerden, sorulardan korkmadım. Maç bitince yayıncı kuruluşun röportajına gittim ve sonrasında 70 dakika bekledim. 70 dakika basın toplantısına girmeme izin vermediler. Aslında saygısızlık yapılan benim” yanıtını verdi.