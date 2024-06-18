Fenerbahçe’nin hocası Mourinho, Tottenhamlı futbolcuyu listesine aldı: Hojbjerg’i istiyor
Jose Mourinho, defansif bir orta saha oyuncusunun transferini istediğini yönetime bildirdi. Listedeki isimlerin başında Tottenham’dan Pierre Emile Hojbjerg’in yer aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı. 22 Haziran’daki yeni sezon hazırlıkları öncesinde Sarı-Lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, defansif bir orta saha oyuncusunun transferini istediğini yönetime bildirdi.
Portekizli hocanın listesinde yer alan
isimlerin başında İngiltere Premier Lig ekibi
Tottenham’dan Pierre Emile Hojbjerg’in geldiği
öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi
2025’te bitiyor. Başkan Ali Koç ile ekibinin,
Mourinho’nun isteği üzerine Hojbjerg’in
transferine yoğunlaştığı kaydedildi.
‘MOURINHO İNANILMAZ’
F.Bahçeli Dusan Tadic, Sırbistan formasıyla
İngiltere’ye kaybettikleri Euro 2024 maçının
ardından Jose Mourinho’yla ilgili yöneltilen
soruya, “Mourinho inanılmaz bir adam. Futbol
tarihinin en büyük teknik direktörlerinden birisi.
Çok iyi takım olacağız. Çok mutluyum. Mourinho
ile görüştük, görüşmemizde Euro 2024’ü değil
sadece F.Bahçe’yi konuştuk” yanıtını verdi.
CALATHES GİTTİ HALL GELDİ
Fenerbahçe Beko, geçen sezon yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yunan oyun kurucu Nick Calathes’le yollarını ayırdı. İki sezondur Sarı-Lacivertli takımda mücadele eden tecrübeli basketbolcunun Fransız ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor. Fenerbahçe Beko ayrıca ABD’li oyuncu Nate Sestina’yı da gönderdi.
Sarı-Lacivertliler, Olimpia Milano’nun
oyun kurucusu Devon Hall
ile 2 yıllığına anlaştı. ABD’li
basketbolcunun, yıllık 950 bin
dolar kazanacağı öğrenildi.
Fenerbahçe ayrıca Maccabi’nin
28 yaşındaki forveti Bonzie
Colson’a resmi teklif yaptı,
yanıt bekliyor.
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