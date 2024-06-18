Fenerbahçe’nin hocası Mourinho, Tottenhamlı futbolcuyu listesine aldı: Hojbjerg’i istiyor

Yayınlanma: 18.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.06.2024 - 04:00

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı. 22 Haziran’daki yeni sezon hazırlıkları öncesinde Sarı-Lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, defansif bir orta saha oyuncusunun transferini istediğini yönetime bildirdi.

Portekizli hocanın listesinde yer alan isimlerin başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan Pierre Emile Hojbjerg’in geldiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025’te bitiyor. Başkan Ali Koç ile ekibinin, Mourinho’nun isteği üzerine Hojbjerg’in transferine yoğunlaştığı kaydedildi.



‘MOURINHO İNANILMAZ’



F.Bahçeli Dusan Tadic, Sırbistan formasıyla İngiltere’ye kaybettikleri Euro 2024 maçının ardından Jose Mourinho’yla ilgili yöneltilen soruya, “Mourinho inanılmaz bir adam. Futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden birisi. Çok iyi takım olacağız. Çok mutluyum. Mourinho ile görüştük, görüşmemizde Euro 2024’ü değil sadece F.Bahçe’yi konuştuk” yanıtını verdi.



CALATHES GİTTİ HALL GELDİ



Fenerbahçe Beko, geçen sezon yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yunan oyun kurucu Nick Calathes’le yollarını ayırdı. İki sezondur Sarı-Lacivertli takımda mücadele eden tecrübeli basketbolcunun Fransız ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor. Fenerbahçe Beko ayrıca ABD’li oyuncu Nate Sestina’yı da gönderdi.

Sarı-Lacivertliler, Olimpia Milano’nun oyun kurucusu Devon Hall ile 2 yıllığına anlaştı. ABD’li basketbolcunun, yıllık 950 bin dolar kazanacağı öğrenildi. Fenerbahçe ayrıca Maccabi’nin 28 yaşındaki forveti Bonzie Colson’a resmi teklif yaptı, yanıt bekliyor.

