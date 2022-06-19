Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçı FC Shkupi ile

19 Haziran 2022 Pazar, 14:19

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe'de hazırlık maçları başlıyor.

Futbolcularının maç içerisindeki durumlarını yakından görmek isteyen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, kısıtlı sürede olabildiğinde çok hazırlık maçı yapılmasını istedi.

Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.