Fenerbahçe'nin kapısı Altay için kapalı
Fenerbahçe kalecisi Altay için Lille ve Ajax'tan gelen tekliflere sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ederken yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturmasında önemli katkısı olan Altay Bayındır da Avrupa devlerinin gözdesi durumunda. Altay'a Fransa'dan Lille ve Hollanda'dan Ajax teklif götürdü. Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon Avro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak. Altay'a devre arasında gelen teklifler ise geri çevrilecek.
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