Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Ada basınında! 'Ferguson, Mourinho'yu alt etti!'

Fenerbahçe'nin Rangers'a Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olması dış basında da geniş yer buldu. İngiliz basını, maç haberlerinin odak noktasına Jose Mourinho'yu koydu.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Ada basınında! 'Ferguson, Mourinho'yu alt etti!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:52

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe - Rangers maçı Ada basınında da geniş yer buldu. 

İşte dış basında maçın yansımaları:

BBC: Acımasız Rangers, Avrupa Ligi'nde Mourinho'nun Fenerbahçe'sini devirdi.

The Guardian: Vaclav Cerny'nin Fenerbahçe'ye attığı akıllıca iki gol Mourinho'ya iş çıkardı.

Daily Record: Rangers, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Avrupa Ligi'nde bir ustalık sınıfına daha imza attı.

Sky Sports: Rangers, Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny'nin golleriyle İstanbul'da Avrupa Ligi'nde muhteşem galibiyete ulaştı

The Herald: Dessers ve Cerny, Avrupa Ligi'nde ev sahibi Fenerbahçe'yi şaşırttı

Daily Mail: Rangers, Mourinho'nun adamlarını parçalayarak Avrupa Ligi son 16 turunda tam kontrol sağladı.

Rangers Review: Ferguson, destansı Avrupa zaferinde Mourinho'yu alt etti

TNT Sports: Rangers, Fenerbahçe karşısında muhteşem bir ilk maç galibiyeti elde etti.


Etiketler: #Rangers #fenerbahçe #uefa avrupa ligi

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