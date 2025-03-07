Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Ada basınında! 'Ferguson, Mourinho'yu alt etti!'
Fenerbahçe'nin Rangers'a Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olması dış basında da geniş yer buldu. İngiliz basını, maç haberlerinin odak noktasına Jose Mourinho'yu koydu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe - Rangers maçı Ada basınında da geniş yer buldu.
İşte dış basında maçın yansımaları:
BBC: Acımasız Rangers, Avrupa Ligi'nde Mourinho'nun Fenerbahçe'sini devirdi.
The Guardian: Vaclav Cerny'nin Fenerbahçe'ye attığı akıllıca iki gol Mourinho'ya iş çıkardı.
Daily Record: Rangers, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Avrupa Ligi'nde bir ustalık sınıfına daha imza attı.
Sky Sports: Rangers, Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny'nin golleriyle İstanbul'da Avrupa Ligi'nde muhteşem galibiyete ulaştı
The Herald: Dessers ve Cerny, Avrupa Ligi'nde ev sahibi Fenerbahçe'yi şaşırttı
Daily Mail: Rangers, Mourinho'nun adamlarını parçalayarak Avrupa Ligi son 16 turunda tam kontrol sağladı.
Rangers Review: Ferguson, destansı Avrupa zaferinde Mourinho'yu alt etti
TNT Sports: Rangers, Fenerbahçe karşısında muhteşem bir ilk maç galibiyeti elde etti.
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