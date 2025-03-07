Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin faturasını çıkardı: 'Tek sorumlusu o'
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın mağlubiyetini yorumladı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin performansını Rıdvan Dilmen değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:
"Yenilginin sorumlusu olarak Jose Mourinho'yu gösteren Rıdvan Dilmen, "Ne Tadic, ne İrfan Can, ne Skriniar, ne Djiku, ne Çağlar, ne Dzeko, ne En-Nesyri, ne İrfan Can Kahveci, ne taraftar, Jose Mourinho tek sorumludur bu maçta. Ben Jose Mourinho gibi büyük bir markanın, kupa canavarı bir teknik direktörün ikinci yarıda yaptıklarına inanamadım"
"UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK"
"Ligde ilk 24 mücadelesine girdiği zaman, Lyon maçından önce, '2 puan alırsak' dedi. Aslında Braga golü yapsa şu an yoksun ama bu riski alabilecek bir teknik adam. Bugün de ve maçtan önceki toplantılarında da altını çizdiği bir konu var. 'Ben iki ayaklı bir maç olarak görüyorum."
"İlk maçı Rangers deplasmanında kaybetmiş veya berabere kalmış, burada da geri düşmüş diyelim, o zaman bu değişiklikleri yaparsın. Futbolun bir kere doğrusuyla uzaktan yakından alakası yok"
"BANA GÖRE İNTİHARDIR"
"Şu maçı bir rövanş maçı niteliğinde bitirmesi bana göre bir intihardır. Rangers'ı analiz etti, biz de ettik. Her şeyin ötesinde Jose Mourinho MR'ını çekmiştir. İntihar neden dedim? Rangers ile oynuyorsun sahanda ve müthiş bir seyirciyle oynuyorsun. Son iki golü kontradan yedin. 1-1'ken böyle gol yedin. 2-1'ken de kontradan yedin"
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