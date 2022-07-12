Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.
Milli futbolcu, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Tiago Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.
Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe kulübü, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
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