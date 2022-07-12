Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 00:34
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi
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Milli futbolcu, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Tiago Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe kulübü, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.


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