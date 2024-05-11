Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:46

Güncelleme: 11.05.2024 - 18:46

Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.

Haberde Kayserispor takımının ve teknik heyetin havalimanında beklediği, herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.