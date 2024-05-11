Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!
12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'un uçağına yıldırım çarptı.
Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.
Haberde Kayserispor takımının ve teknik heyetin havalimanında beklediği, herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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