Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'un uçağına yıldırım çarptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:46
Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.

Haberde Kayserispor takımının ve teknik heyetin havalimanında beklediği, herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


kayserispor haberleri fenerbahçe haberleri uçak haberleri Trendyol Süper Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddiasına yanıt: 'Çocuk gibi haberler yapmışsınız...'

Cem Yılmaz'dan 'sahneyi terk etti' iddiasına yanıt: 'Çocuk gibi haberler yapmışsınız...'
Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
4 ülkeden teklif var: Manaj için istenen bonservis bedeli belli oldu

4 ülkeden teklif var: Manaj için istenen bonservis bedeli belli oldu
Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle
Köylüler kaya zannetti! Elazığ'da bulundu, 13 kilogram ağırlığında...

Köylüler kaya zannetti! Elazığ'da bulundu, 13 kilogram ağırlığında...
56’ncı Olağan Genel Kurulu’nda Trabzonspor’un toplam borcu açıklandı!

56’ncı Olağan Genel Kurulu’nda Trabzonspor’un toplam borcu açıklandı!
Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin
Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!

Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!