Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos uzatmalarda yıkıldı!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda deplasmanda karşılaştığı AEK'ye 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında AEK'ye konuk oldu. Karşılaşmayı AEK 1-0 kazandı.
AEK'ya galibiyeti getiren golü 90+1'nci dakikada Niclas Eliasson kaydetti.
AEK LİDER OLDU
Bu sonuçla birlikte puanını 65 yapan AEK liderliğe yükseldi. Olympiakos ise 57 puanda kaldı.
Bir sonraki karşılaşmada Olympiakos, evinde Aris'i ağırlayacak. AEK ise Panathinaikos deplasmanına gidecek.
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